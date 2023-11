Sinner-Medvedev, Jannik cerca tris contro il russo: i precedenti

Quello di domani al Pala Alpitour di Torino valido per la semifinale delle Atp Finals, sarà il nono confronto diretto in carriera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, il quinto di questo 2023, con i 4 precedenti tutti in finale. Il 27enne russo, numero 3 del mondo, è in vantaggio per 6-2, ma il 22enne altoatesino, numero 4 del ranking ha vinto gli ultimi due, disputati il mese scorso in finale a Pechino, con l’azzurro che si impone 7-6, 7-6, e a Vienna, dove prevale per 7-6, 4-6, 6-3. Gli altri confronti diretti giocati quest’anno se li è aggiudicati il campione dello Us Open 2021, sempre in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3).

Il primo testa a testa tra i due risale al 2020 al secondo turno del torneo di Marsiglia, dove un Sinner 18enne vince il primo set 6-1, prima di essere travolto 6-1, 6-2 nei restanti parziali. Due i match disputati nel 2021, sempre a Marsiglia ma nei quarti l’altoatesino cede 6-2, 6-4 e poi alle Atp Finals di Torino, dove Sinner, entrato per sostituire l’infortunato Matteo Berrettini, si arrende al tie-break del terzo set, per 6-0, 6-7, 7-6. Dello scorso anno l’ultimo confronto ai quarti di finale di Vienna dove Medvedev vince 6-4, 6-2.

Sono 4 i match invece giocati dal numero 1 del mondo Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz, numero 2 Atp. La loro prima sfida è dell’anno passato in semifinale al 1000 di Madrid con il ventenne spagnolo a vincere in rimonta 6-7, 7-5, 7-6. La rivincita del 36enne serbo arriva quest’anno in semifinale al Roland Garros, dove il titolare di 24 Slam si impone 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, con il murciano in preda ai crampi dall’inizio del terzo set. Fantastici e già passati alla storia gli ultimi due confronti in finale a Wimbledon Alcaraz prevale 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 e in finale nel 1000 di Cincinnati Djokovic trionfa 5-7, 7-6, 7-6.