Sinner-Medvedev, il tifo dei carota boys alle Atp Finals: chi sono

Magliette, cappellini, sciarpe, giubbotti e di tanto in tanto anche qualche parrucca, tutti accomunati da un colore, l’arancione, entrato nella storia per identificare i supporter di Jannik Sinner, il 22enne altoatesino questo pomeriggio in campo per la semifinale delle Atp Finals contro Daniil Medvedev. A lanciare la moda i Carota boys, sei amici di Revello, in provincia di Cuneo, appassionati di tennis e grandi tifosi del tennista azzurro che lo seguono nei suoi incontri travestiti da carota, appunto, perché’ durante la pausa di match, l’atleta aveva mangiato una carota. E così, sugli spalti ecco l’arancione insieme a cartelli di incitamento ‘let’s go Sinner let’s go’