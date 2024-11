Sinner, l’ex Braccini avvistata a Torino: Anna si allontana sempre di più

Il mistero sulla relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si infittisce. Dopo aver rimosso il “segui” sui social dal profilo di Sinner, la tennista russa si è recata a Miami con amici, mentre Sinner era occupato al torneo delle ATP Finals a Torino. Recentemente, è emersa la notizia che Maria Braccini, l’ex fidanzata di Sinner, sarebbe stata avvistata a Torino, suscitando domande tra i fan su un possibile riavvicinamento.

La situazione è complicata. La Kalinskaya è scomparsa dagli spalti del torneo, contrariamente a quanto accaduto agli US Open, mentre Sinner ha ottenuto la vittoria contro Medvedev. La tennista russa ha postato foto dalla vivace vita notturna di Mosca e ha smesso di seguire Sinner sui social, sebbene lui continui a seguirla. In questo periodo, alla vittoria di Sinner, non c’è stata alcuna menzione della Kalinskaya nei suoi ringraziamenti, in cui ha invece sottolineato l’importanza della sua famiglia.

Le voci su Maria Braccini hanno preso piede, alimentando speculazioni su un possibile incontro tra lei e Sinner durante le Finals, nonostante non ci siano prove concrete di questo incontro. Anche se non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, i fan non possono fare a meno di ipotizzare la formazione di un triangolo amoroso tra Sinner, Kalinskaya e Braccini.

Nel frattempo, la Kalinskaya ha adottato un comportamento ambiguo sui social, bloccando la possibilità di ricevere messaggi privati, probabilmente a causa delle numerose domande dei fan riguardo alla sua situazione sentimentale. Potrebbe cercare di sfuggire a questa attenzione, ma è probabile che presto Sinner e Kalinskaya debbano chiarire la loro relazione. La situazione sembra destinata a rimanere nel mirino dei gossip, con fan e osservatori intenti a decifrarla.

In sintesi, mentre Sinner si gode il successo sportivo, la sua vita personale sembra avvolta nel caos, con vari sviluppi che coinvolgono le due donne che hanno segnato la sua vita sentimentale.