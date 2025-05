Sinner, la ‘sfida’ di Alcaraz agli Internazionali 2025

Carlos Alcaraz si prepara per gli Internazionali d’Italia 2025 e ha parlato del ritorno di Jannik Sinner, definendolo “fantastico” e sottolineando che il torneo è il posto ideale per lui per ritrovare la forma. Alcaraz, attualmente numero 3 del mondo, ha espresso la sua emozione per la seconda partecipazione agli Internazionali, affermando che gli allenamenti sono andati bene e non vede l’ora di iniziare. Ha condiviso che fisicamente si sente bene dopo l’infortunio, ma non ha ancora ritrovato completamente la fiducia necessaria per le partite.

Nonostante le alte aspettative, Alcaraz ha dichiarato di non sentire più la pressione di dover vincere, evidenziando l’importanza di non focalizzarsi esclusivamente sui risultati. Ha riflettuto su come in passato fosse comune per i giocatori sentirsi sopraffatti dalla necessità di vincere, ma ora cerca un approccio diverso al tennis, concentrandosi sull’esperienza del torneo e sugli allenamenti piuttosto che sulle vittorie. Ha anche sottolineato l’importanza di ignorare le opinioni esterne, affermando di ascoltare solo la sua famiglia e il suo team, malgrado la consapevolezza delle aspettative legate al suo talento.

Infine, Alcaraz si è mostrato ottimista riguardo alla sua prestazione nel torneo, sperando di competere ad alti livelli non solo a Roma, ma anche al Roland Garros, dove desidera dimostrare il suo potenziale.