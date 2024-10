Sinner, Kyrgios rifiuta il doppio. Ma nessuno glielo ha chiesto.

Nick Kyrgios ha nuovamente espresso la sua opposizione a un’eventuale collaborazione nel doppio con Jannik Sinner a causa del recente scandalo doping che ha coinvolto il tennista italiano. Sinner, risultato positivo allo steroide anabolizzante Clostebol, è stato prosciolto da un tribunale indipendente. Tuttavia, l’agenzia mondiale antidoping ha deciso di presentare ricorso al TAS, richiedendo una squalifica di 1-2 anni per Sinner, attualmente classificato come il numero 1 al mondo.

Dall’inizio della controversia, Kyrgios ha mantenuto una posizione ferma, chiedendo sanzioni severe per l’azzurro e non perde mai occasione per criticarlo. In una recente interazione sui social media, un fan ha chiesto a Kyrgios se fosse disposto a giocare in doppio con Sinner. La risposta dell’australiano è stata chiara e diretta: “Gioco solo con giocatori puliti”, evidenziando la sua ferma intenzione di non associarsi a chi è coinvolto in casi di doping.

Kyrgios ha anche menzionato la sua disponibilità a giocare con un altro tennista, Novak Djokovic, a patto che l’amico e connazionale Thanasi Kokkinakis sia sempre la sua prima scelta. Questa affermazione sottolinea non solo il suo rifiuto di considerare Sinner come partner, ma anche il suo legame con Kokkinakis, un giocatore con cui Kyrgios ha una lunga storia di amicizia e collaborazione.

Questo gesto di Kyrgios rappresenta un chiaro segnale della crescente tensione e delle polemiche all’interno del mondo del tennis, dove le questioni di integrità e sportività sono sempre più al centro dell’attenzione. La vicenda ha messo in evidenza non solo le questioni legate al doping, ma anche le dinamiche tra i tennisti, dove le posizioni personali possono influenzare le relazioni professionali.

In conclusione, la posizione di Kyrgios nei confronti della situazione di Sinner rimane inflessibile, e la sua affermazione sul rifiuto a giocare insieme rappresenta un chiaro rifiuto delle alegazioni di doping. Il futuro tennistico di Sinner rimane incerto mentre la questione si dirige verso l’appello presso il TAS, ma Kyrgios è determinato a mantenere la sua reputazione e integrità nel panorama del tennis internazionale.