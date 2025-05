Sinner in nero agli Internazionali 2025, Jannik svela il motivo

Jannik Sinner, nel suo esordio agli Internazionali d’Italia 2025, ha indossato un outfit completamente nero. Durante la vittoria contro Mariano Navone nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, il tennista azzurro ha scelto un cappello, una maglietta e pantaloncini neri, suscitando curiosità tra tifosi e appassionati. In conferenza stampa, Sinner ha spiegato la sua scelta: “Tutti sono diversi. A Roma, se guardate la mia ultima partecipazione agli Internazionali (nel 2023), ho giocato in un completo tutto nero. Era qualcosa che volevo mantenere così”.

Sinner ha anche accennato che in futuro potrebbe variare, ma ha una predilezione per gli outfit in un solo colore: “Penso che mi stiano bene. Mi piacciono outfit gialli, arancioni o di colori chiari, ma preferisco i colori scuri. La moda fuori dal campo ovviamente è diversa, e devo ancora imparare molte cose in questo senso. Sono solo un normale ragazzo di 23 anni”.

Questa scelta stilistica ha continuato a raccogliere l’attenzione, mostrando quanto il modo di vestire possa rispecchiare la personalità di un atleta. Sinner si dimostra consapevole dell’importanza dell’immagine, pur rimanendo umile e aperto all’apprendimento. La sua preferenza per il nero non è solo una questione estetica, ma anche un modo per affermare la propria identità all’interno di un contesto competitivo e prestigioso come quello degli Internazionali d’Italia.

