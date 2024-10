Sinner in finale con Alcaraz a Pechino, classifica e premi: quanto guadagna Jannik

Jannik Sinner è in finale nel torneo ATP di Pechino, consolidando la sua posizione come numero 1 del ranking e incrementando il suo montepremi grazie a un’altra straordinaria prestazione nel 2024. Il giovane altoatesino, 23 anni, ha trionfato in semifinale contro il cinese Yunchaokete Bu e ora si prepara a affrontare in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente seconda testa di serie e prossimo numero 2 del ranking. Il vantaggio di Sinner sul suo più immediato inseguitore supera i 4000 punti, un distacco considerevole.

La vittoria nella finale offre un premio di 695.750 dollari, una cifra superiore del 2,5% rispetto a quella ricevuta l’anno precedente. Solo il raggiungimento della finale val bene 374.340 dollari, con un incremento del 2,4% rispetto al 2023. Se Sinner dovesse vincere, conquisterebbe il suo settimo titolo della stagione e supererebbe ampiamente i 11 milioni in premi guadagnati nel 2024, poiché attualmente ha raccolto 10,55 milioni di dollari. Il totale del prize money della sua carriera ammonta a 27,63 milioni di dollari.

Alcaraz, dal canto suo, ha vinto tre tornei nel 2024, ma ha guadagnato di più di Sinner nel complesso della sua carriera. Il 21enne spagnolo ha superato i 35,1 milioni di dollari complessivi, ma nella stagione corrente non ha ancora raggiunto la doppia cifra, avendo incassato finora 8,15 milioni di dollari.

In sintesi, l’andamento di Sinner è straordinario, in particolare nel contesto attuale del tennis mondiale. La sua costanza e la capacità di ottenere successi significativi lo pongono come uno dei protagonisti del circuito. La finale di Pechino rappresenta un’opportunità fondamentale non solo per incrementare il suo montepremi, ma anche per confermare la sua leadership nel ranking ATP, con l’obiettivo di affermarsi ulteriormente nel panorama tennistico internazionale. La sfida contro Alcaraz promette di essere emozionante, data la rilevanza dei due atleti nella nuova generazione del tennis.