Sinner in Finale agli Internazionali di Roma 2025: Batte Paul

Jannik Sinner raggiunge la finale agli Internazionali d’Italia 2025

Venerdì 16 maggio, Jannik Sinner ha superato l’americano Tommy Paul nella semifinale del Masters 1000 di Roma con il punteggio di 1-6, 6-0, 6-3. Il tennista azzurro, numero uno del mondo, si prepara ora ad affrontare Carlos Alcaraz, attualmente numero tre, nella finale di domenica 18 maggio.

La partita ha avuto un avvio difficile per Sinner, che ha ceduto il primo set a Paul con un netto 6-1. L’azzurro ha mostrato segni di fatica e imprecisione, mentre l’avversario ha approfittato della sua difficoltà per accumulare punti. Tuttavia, il riscatto di Sinner è avvenuto nel secondo set, dove ha dominato, vincendo per 6-0. La reazione del pubblico è stata entusiasta, segnalando un cambio di marcia.

Nel terzo set, Sinner ha continuato a crescere in fiducia, mostrando una migliore mobilità e precisione nei colpi. Dopo un momento di esitazione, il tennista ha recuperato il servizio, chiudendo il set con un 6-3 convincente.

Sinner si avvicina ora alla finale, dove avrà l’opportunità di confermare il suo status di campione. Paul, dall’altra parte, esce dal torneo con la consapevolezza che affrontare Sinner non è mai facile.

Fonte: www.adnkronos.com