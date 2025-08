Sinner in crisi: il ranking si complica dopo Cincinnati

Nell’ambito del tennis professionistico, la competizione per il ranking ATP si fa sempre più intensa, con Jannik Sinner al centro dell’attenzione. Il campione italiano, reduce dalle vittorie agli Australian Open e a Wimbledon, è pronto a difendere il primo posto nella classifica durante il Masters 1000 di Cincinnati, mentre il suo principale avversario, Carlos Alcaraz, mira a scalzarlo.

Recentemente, un’inchiesta condotta da Overtime ha rivelato che Sinner non è stato menzionato dai colleghi come uno dei tennisti più simpatici. Nell’indagine, Lorenzo Musetti ha elencato i suoi preferiti tra i tennisti italiani, escludendo Jannik e nominando Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Simone Bolelli. Questo silenzio potrebbe derivare dalla riservatezza del fenomeno di San Candido, ma anche da eventi controversi come la vicenda Clostebol e il relativo accordo con la WADA.

Anche Holger Rune, che ha condiviso la sua lista di tennisti simpatici, ha sorpreso gli appassionati citando Nick Kyrgios, noto per le sue critiche a Sinner, e altri come Alcaraz e Monfils. I giudizi di Rune rispecchiano le tendenze del circuito, in cui il numero 2 al mondo viene apprezzato da vari colleghi tra cui Daniil Medvedev e Francisco Cerundolo. Quest’ultimo ha sottolineato che Alcaraz è tra i più simpatici, proseguendo con nomi come Ruud e Mensik.

La situazione continua a evolversi nel mondo del tennis, con i tennisti pronti a esprimere opinioni e a competere non solo sul campo, ma anche nella percezione pubblica.