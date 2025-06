Sinner in ansia: apprensione per l’avvio a Wimbledon

Il mondo del tennis osserva con apprensione le recenti performance di Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano sta vivendo un periodo difficile, segnato da risultati deludenti in tornei recenti.

Dopo la sconfitta in finale al Roland Garros, Sinner ha subito un’eliminazione precoce ad Halle contro Bublik. Ora, all’inizio del torneo di Wimbledon, è giunto con un’altra sconfitta a pesare sulle spalle. Arrivato in anticipo sui campi erbosi di Londra per prepararsi, Sinner ha avuto l’opportunità di allenarsi con Aryna Sabalenka. Entrambi, reduci da settimane non particolarmente brillanti, hanno cercato di stringere i denti e ripartire.

Durante l’allenamento, un momento di svago ha coinvolto un tubo di palline utilizzato come bersaglio. Sabalenka ha colpito il bersaglio con un rovescio perfetto, costringendo il team di Sinner a eseguire piegamenti come forma di penitenza, sotto gli sguardi divertiti dei due atleti.

Nonostante l’atmosfera leggera, i numeri non sono a favore di Sinner: tre tornei senza vittorie e un’importante competizione all’orizzonte. Wimbledon è sinonimo di tradizione e sfide imprevedibili, e sebbene il suo anticipo possa rivelarsi vantaggioso, serve un simile slancio vincente. Mentre i tifosi rimangono ansiosi, cresce la speranza che Sinner possa ritrovare il suo miglior tennis con l’imminente debutto sul prestigioso campo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sportitalia.it