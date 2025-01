Sinner imbattibile agli Australian Open, anche per Djokovic: ha ragione De Minaur?

Alex De Minaur è stato battuto da Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open il 22 gennaio, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1, in una partita in cui l’italiano ha dominato. De Minaur, che ora ha un bilancio negativo di 10 sconfitte su 10 incontri contro Sinner, ha dichiarato: “Giocare contro di lui è sempre difficile, specialmente in queste condizioni. Se avessimo giocato di giorno, con il caldo, sarebbe potuta andare diversamente”. Ha elogiato Sinner per la sua crescita, sottolineando che ha costruito un’aura di invincibilità battendo tutti, compreso Novak Djokovic.

De Minaur ha spiegato che affrontare Sinner richiede un gioco aggressivo, ma ha trovato impossibile mettere l’azzurro sotto pressione. Ha evidenziato la difficoltà di competere con Sinner, specialmente per la sua velocità di palla e la capacità di trasformare la difesa in attacco. Ha espresso frustrazione per non essere stato in grado di rendere la partita competitiva e ha riconosciuto che Sinner entra sempre in campo al meglio, conquistando break nei primi game.

Rivolgendosi ai suoi tifosi, De Minaur ha manifestato delusione, sperando di poter dar loro una partita emozionante. Ha concluso affermando che cercherà di tornare più forte per la prossima stagione, sottolineando quanto sia difficile sfidare un avversario come Sinner, che gioca a un livello altissimo e sa come mantenere il controllo della partita fin dall’inizio.