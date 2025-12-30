Sinner il tennista più ricco al mondo

Jannik Sinner si è aggiudicato il titolo di tennista più redditizio al mondo. Il campione altoatesino ha chiuso l’anno con una media di 129.963 euro per ogni ora trascorsa in campo, considerando esclusivamente i match di singolare nel circuito ATP.

Sinner si è confermato campione assoluto, anche grazie al record di incassi fatto segnare quest’anno sui campi da tennis. Nonostante la squalifica di tre mesi imposta dalla WADA, l’azzurro si è aggiudicato sei tornei e ha chiuso l’anno con 16.245.449 euro di premi in singolare.

Se si aggiungono le esibizioni, come il Six Kings Slam di Riad, allora i guadagni complessivi dell’altoatesino salgono a 25 milioni di dollari. Subito dietro Sinner c’è Carlos Alcaraz, che ha chiuso l’anno con due Slam vinti e il numero uno del ranking ATP, con una media di 101.790 euro l’ora.

Al terzo posto troviamo Novak Djokovic, che ha collezionato 109 ore in campo, con una media di 39.978 euro l’ora. Lorenzo Musetti si è piazzato al nono posto in questa speciale classifica dei guadagni, con 138 ore di gioco nel circuito e una media di 28.839 euro per ora di gioco. Nessuno è riuscito ad avvicinarsi al primato di Sinner, che ha chiuso con questa soddisfazione un’annata speciale, sia in termini sportivi che personali.