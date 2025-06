Sinner: il messaggio emozionante del coach Vagnozzi

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha condiviso un messaggio di supporto per il tennista sul suo profilo Instagram, dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. Vagnozzi ha espresso il dolore per la sconfitta, sottolineando che partite come questa contribuiscono a formare il carattere di un atleta.

Il coach ha messo in evidenza l’impegno e la dedizione che Sinner impiega in ogni aspetto del suo gioco, sottolineando che la performance del giocatore ha mostrato non solo il suo talento, ma anche un grande cuore e resilienza. “Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c’è dietro ogni colpo”, ha scritto, aggiungendo che lavorare al fianco di Sinner è un onore e una responsabilità. Vagnozzi è fiducioso che questa esperienza renderà Sinner ancor più forte.

Infine, il coach ha espresso le sue congratulazioni a Carlos Alcaraz e al suo team per la vittoria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com