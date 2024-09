Sinner, il doping e la zia malata: “In campo per isolarsi”

Jannik Sinner ha dimostrato nella sua vittoria all’Us Open 2024 di non essere un “noioso robot” del tennis, ma un atleta capace di isolarsi dalle pressioni esterne, compresa l’indagine per doping e le polemiche generate da altri giocatori. Orlando Cetta, mental coach sportivo di Roma, enfatizza la straordinaria capacità di concentrazione e attenzione di Sinner, che è frutto sia di un talento naturale che di un allenamento costante fin dalla sua adolescenza.

Durante il torneo, Sinner ha mostrato non solo il suo talento sul campo, ma anche una notevole umanità, dedicando la sua vittoria alla zia, gravemente malata. Questa dedizione mette in evidenza la sua vulnerabilità e il suo lato sensibile, ma ciò che colpisce è la sua abilità di rimanere concentrato e migliorare prestazione dopo prestazione. Nonostante le difficoltà e le polemiche legate all’indagine per doping, da cui è stato completamente scagionato, Sinner ha saputo mantenere alta la concentrazione e affrontare le sfide di testa alta.

Cetta sottolinea che, sebbene Sinner sia ancora giovane, possiede non solo talento, ma anche doti mentali straordinarie, risultando in grado di isolarsi dalle influenze esterne. Questo approccio mentale è cruciale per un atleta, specialmente per un adolescente che si sta cimentando in un percorso verso il successo, dove le distrazioni quotidiane, dalle responsabilità scolastiche alle relazioni sociali, possono essere molteplici.

Sinner riesce a mantenere il focus, un atteggiamento che si è visto anche in finale e nella semifinale, dove nonostante un infortunio al polso sinistro, ha affrontato la competizione senza momenti di esitazione. La capacità di Sinner di allenarsi per raggiungere i suoi obiettivi, tagliando fuori le distrazioni, è ciò che lo rende un atleta impressionante. Ogni volta che scende in campo, riesce a dimostrare questa determinazione e forza mentale, segno di un campione in piena crescita. La dedizione quotidiana e l’impegno nel migliorarsi sono i segreti del suo successo nel mondo del tennis.