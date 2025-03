Sinner, il coach Cahill sul caso doping: “Situazione complicata da affrontare”

Jannik Sinner è descritto da Darren Cahill, uno dei suoi allenatori, come un ragazzo straordinario, umile e con valori fondamentali, sia come atleta che come persona. In un’intervista per il “Tennis Insider Club Podcast”, Cahill ha parlato del periodo difficile che Sinner ha affrontato negli ultimi 12 mesi, focalizzandosi sulla necessità di proteggerlo e di fargli comprendere che non aveva commesso errori e che poteva mantenere la testa alta negli spogliatoi. Questo supporto è stato essenziale per la squadra, soprattutto in relazione al caso Clostebol, una situazione complicata per Sinner.

Cahill ha osservato come diversi giocatori affrontano le difficoltà personali in modi diversi; alcuni portano i loro problemi in campo, mentre altri riescono a lasciarli fuori e si concentrano solo sulla competizione. Sinner rientra tra questi ultimi, trovando nel tennis la sua vera passione. Ha anche condiviso una riflessione personale che ha colpito il suo allenatore: “Non preoccuparti delle critiche di coloro da cui non accetteresti consigli”, un segno della sua maturità.

Cahill ha concluso sottolineando l’orgoglio che l’Italia dovrebbe provare per Sinner, evidenziando il suo valore come atleta e come persona. La combinazione di talento, umiltà e passione per il gioco fa di Sinner una figura di riferimento non solo nel tennis, ma anche per i giovani in generale.