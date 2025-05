Sinner finalmente ‘libero’, dalla positività alla chiusura del caso doping

Oggi, domenica 4 maggio, si conclude ufficialmente la squalifica di Jannik Sinner, che ha scontato tre mesi di inibizione per chiudere il caso Clostebol, in accordo con la Wada. Il suo ritorno in campo è fissato per gli Internazionali di Roma, che iniziano il 7 maggio. Durante questi tre mesi lontano dai campi, Sinner ha mantenuto il primo posto nel ranking ATP.

Il caso doping ha avuto un impatto significativo su Sinner, come ha rivelato in un’intervista alla Rai. Ha confessato di aver pensato di abbandonare tutto e ha parlato di disparità di trattamento, affermando di essere stato controllato più degli altri. Ha anche commentato le opinioni espresse da Federica Pellegrini, sostenendo che ognuno ha diritto di dire ciò che vuole, mentre lui conosce la verità e non augura a nessuno di affrontare una situazione simile da innocente.

Sinner è risultato positivo a causa di una contaminazione da Clostebol a marzo, ma è stato successivamente scagionato dall’Itia (International Tennis Integrity Agency). Tuttavia, la Wada ha presentato ricorso al Tas, chiedendo una squalifica da uno a due anni, puntando a dimostrare una responsabilità parziale di Sinner, attribuendo la colpa a comportamenti negligenti del suo staff.

Un nuovo processo a Losanna non avrebbe necessariamente annullato la sentenza originale, ma avrebbe riesaminato tutte le prove. Sinner avrebbe dovuto dimostrare di non essere stato negligente. Tuttavia, ha infine raggiunto un accordo con la Wada per una squalifica di tre mesi, che termina oggi, segnando la conclusione di questo capitolo oscuro nella sua carriera.