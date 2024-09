Sinner, ecco il nuovo team: una squadra ‘firmata Djokovic’

Il 16 settembre 2024, Jannik Sinner ha annunciato l’ampliamento della sua squadra, accogliendo il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Entrambi i professionisti vantano esperienze significative nel tennis, avendo collaborato, tra gli altri, con il noto serbo Novak Djokovic. Questa ristrutturazione del team arriva dopo la recente ‘rivoluzione’ scaturita dal caso di doping legato all’azzurro.

Nell’estate del 2024, Sinner, attualmente numero 1 del mondo, era risultato positivo a uno steroide anabolizzante a causa di uno spray utilizzato per curare un infortunio a un dito. L’infortunio era stato trattato dal fisioterapista Giacomo Naldi e dal preparatore Umberto Ferrara, che, secondo le indagini, avevano provocato la contaminazione a causa della mancanza di guanti durante il trattamento. Fortunatamente, Sinner è riuscito a ricostruire gli eventi che hanno portato a questa situazione, evitando così una squalifica per doping.

L’annuncio dei nuovi membri della squadra è stato fatto direttamente da Sinner sui social media, accompagnato da una foto che lo ritrae insieme a Panichi e Badio. Il messaggio del tennista esprimeva entusiasmo per l’ingresso dei due professionisti, augurando loro un caloroso benvenuto. La notizia ha attirato anche l’attenzione di Sofia Goggia, che ha risposto positivamente al post, evidenziando la sua approvazione nei confronti di Panichi.

Marco Panichi è un professionista con una lunga carriera nel tennis, avendo prestato servizio in passato anche per atleti del calibro di Fabio Fognini, Simone Bolelli, Francesca Schiavone e Roberta Vinci, oltre al suo lungo periodo di collaborazione con Djokovic, durato sette anni. L’arrivo di Panichi e Badio rappresenta un’importante fase per Sinner, che mira a consolidare il suo successo nel circuito tennistico dopo il periodo difficile legato al caso di doping.

In sintesi, la nuova composizione della squadra di Sinner segna un passo significativo verso la stabilità e il rafforzamento delle sue competenze fisiche e mediche, fondamentali per la sua carriera sportiva.