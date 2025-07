Sinner e Seal: l’amicizia che fa la differenza nel tennis

La carriera di Jannik Sinner è in piena evoluzione dopo il suo recente trionfo a Wimbledon. L’altoatesino ha conquistato il torneo superando in finale Carlos Alcaraz, dimostrando una notevole maturità e solidità in campo. Con un vantaggio di oltre 3.000 punti nel ranking ATP, Sinner guarda già agli US Open, dove si appresta a difendere il titolo vinto l’anno scorso.

Prima di affrontare il cemento di Flushing Meadows, il tennista parteciperà a due tornei fondamentali: il Masters 1000 di Toronto e quello di Cincinnati. Questi eventi saranno cruciali per affinare il suo gioco in vista dello Slam americano, offrendo l’opportunità di gestire sia la condizione fisica che quella mentale in un calendario ricco di sfide.

Accanto a lui, i coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi stanno contribuendo a consolidare un team altamente efficace. Sinner ha anche trovato un amico speciale in Seal, l’artista britannico, che ha spesso sostenuto il tennista durante le sue partite, inclusa l’ultima finale a Wimbledon. Seal ha condiviso come la loro amicizia, nata quattro anni fa, sia fondata su una profonda stima reciproca. Pur non considerandosi un portafortuna, ha elogiato il carattere di Sinner, definendolo una persona di rara positività.

Questa dimensione umana aggiunge un elemento importante alla figura di Sinner, rendendolo non solo un campione sportivo, ma anche un giovane dal profondo equilibrio tra talento e sensibilità.