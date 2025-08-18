Sinner e le polemiche: l’inferno prima degli Us Open

Jannik Sinner, tennista di punta, sta affrontando un periodo di grande tensione in vista degli Us Open. Sul campo, il suo talento è innegabile, avendo dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, in particolare dopo aver superato tre mesi di sospensione. Tuttavia, al di fuori delle competizioni, le polemiche lo perseguitano.

Dopo un accordo con la Wada riguardo a un caso di clostebol, Sinner continua a essere oggetto di critiche, specialmente all’estero. Sebbene in Italia goda di una certa protezione, commenti fuori luogo e attacchi da parte di alcuni media non lo risparmiano. Il Daily Mail e il Times, per esempio, hanno recentemente colpito Sinner, il Times in particolare a seguito di un’accusa pesante da parte della ciclista britannica Lizzy Banks.

Banks, squalificata per due anni, ha espresso il suo disappunto per la sospensione di soli tre mesi inflitta a Sinner. In un articolo sul Times, ha dichiarato che la sua reazione all’incredibile vittoria di Sinner a Wimbledon è stata di shock, evidenziando la differenza di trattamento rispetto al suo caso. Nonostante non sospetti un doping volontario da parte di Sinner, ha sottolineato come le sanzioni siano giunte in modo iniquo, lasciandola a vivere un’esperienza difficile mentre il tennista può competere senza pesi aggiuntivi.

Le parole di Banks riaccendono i riflettori sul caso di Sinner, sfidando la sua volontà di lasciare indietro le polemiche e concentrarsi solo sul tennis.