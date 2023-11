Sinner e la vittoria contro Medvedev: cosa ha detto Jannik oggi

Il top è vicino, ma ancora non basta. Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals, un risultato storico per il tennis italiano. Il 22enne ha battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in 3 set. “Sto giocando a un livello molto alto, il fisico tiene molto bene però nella mia testa so che posso migliorare tanto: a rete, al servizio, sullo slice.. Sono consapevole di quello che devo migliorare”, dice nella conferenza stampa dopo il duello contro il numero 3 del mondo.

“So quanto dedico al tennis, quante ore mi alleno, sto facendo tanti sacrifici perché so che questo mi aiuta ad arrivare a certi obiettivi. Giocare contro i migliori al mondo sta diventando un po’ la normalità e io mi sento un po’ più tranquillo”, aggiunge il tennista altoatesino. “Ho fatto passi in avanti, mi conosco meglio, conosco le mie forze ma questo non vuol dire sia alla perfezione anche se sto andando nella direzione è giusta. Sto andando in campo con la mente giusta e il pubblico mi sta aiutando”, afferma ancora.

Gli exploit di Sinner sono diventati ormai un abitudine. Le prestazioni del talento, però, continuano a sorprendere anche il coach Simone Vagnozzi. “Oggi ha sorpreso anche me, alla fine del secondo set la partita era difficile e invece al terzo è uscito con un’energia pazzesca, ha fatto un set clamoroso: finito il match era sulla cyclette per fare defaticamento e pensava a come migliorare, quella è la sua forza”, dice l’allenatore.

“Ho sempre pensato che attraverso il miglioramento avrebbe raggiunto grandi risultati ed è quello che sta facendo, ha migliorato la parte fisica, la parte tattica e questo fa sì che sia in grado di battere anche giocatori del calibro di quelli che ha battuto”, aggiunge. Qual è il limite? “Penso ci sia ancora molto margine per migliorare, non credo sia arrivato al suo best, c’è tanto da fare, può migliorare in tutti gli aspetti, sia quello fisico, sia tecnico, quello che ci fa ben sperare è questo: la disponibilità che lui mette ogni giorno nel migliorarsi è enorme”.

A Sinner, rende omaggio anche Medvedev. “Sta giocando molto bene adesso, anche oggi non ha sbagliato. Adesso sta cavalcando l’onda poi vediamo come andrà in finale. Bisognerà vedere come proseguirà anche dopo questo torneo, se riuscirà a giocare sempre come ha fatto nelle ultime settimane”, dice Medvedev, che disinnesca il caso relativo ad un battibecco con uno spettatore: “A essere onesti non è successo niente, ho perso un po’ la testa perché ho perso il break. Devo dire che qui a Torino la folla, il tifo sono stati molto belli tutta la settimana. E’ normale che supportino Sinner ma quando io facevo dei bei colpi ho sentito molti applausi: questa è una cosa molto bella”.