Sinner e il segreto vincente, ma quante ore dormi? Le risposte di Jannik

Dormire, giocare, vincere: questa è la ricetta di Jannik Sinner, numero 1 del mondo, dopo la vittoria contro Marcos Giron nel terzo turno degli Australian Open 2025. Durante l’intervista a Jim Courier sulla Rod Laver Arena, Sinner descrive la sua routine pre-partita. Tende a rilassarsi fino a venti minuti prima dell’inizio del match e cerca di dormire il più a lungo possibile, con l’obiettivo di essere ben riposato. Sorride mentre racconta che la sera della partita è riuscito a dormire per circa dieci ore, anche se ammette che gli altri gli dicono che non potrà continuare a dormire così tanto. Sinner conferma di fare un sonnellino prima dell’incontro, assicurando di svegliarsi in tempo utile.

L’azzurro arrive al campo alle 14.30 e, dopo il match, partecipa alla conferenza stampa, un obbligo della sua professione che lo vede lasciare il complesso intorno alle 23.30, per poi tornare a letto. La partita è stata gestita bene, ma ci sono dettagli che necessitano di attenzione. Sinner si dichiara felice di aver raggiunto gli ottavi di finale, ma riconosce che ha affrontato un avversario solido, capace di servire bene. Sebbene abbia incontrato alcune difficoltà, è consapevole che può migliorare ulteriormente.

Esplicita anche il suo desiderio di alzare il livello di gioco per la prossima sfida, sottolineando che la sua percentuale di punti a rete non è stata soddisfacente. Sinner è determinato a lavorare su ogni aspetto del suo gioco e a mantenere la concentrazione. Conclude la sua riflessione affermando che per rimanere in corsa nel torneo è essenziale una crescita continua. È contento del risultato ottenuto oggi, ma è chiaro che mette la sua ambizione e dedizione al primo posto nel suo percorso verso i successi futuri. Sinner, con il suo approccio e la sua mentalità vincente, continua a dimostrare di essere un top player, pronta a scendere in campo con l’impegno necessario per affrontare le sfide che il torneo riserverà.