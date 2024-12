Sinner e il caso doping, Kyrgios attacca anche a Natale

Nick Kyrgios continua a criticare Jannik Sinner, anche durante le festività natalizie. L’ex numero uno del mondo ha ripreso a competere dopo un lungo periodo di inattività a causa di problemi fisici ed è diventato il principale accusatore dell’azzurro a causa del caso doping che lo coinvolge. Sinner è risultato positivo al clostebol in primavera e attende ora l’esito del ricorso dell’agenzia mondiale antidoping (Wada) al Tribunale d’arbitrato sportivo (Tas). Il 23enne altoatesino rischia una possibile squalifica e Kyrgios è fermamente convinto che sia necessario punire Sinner.

Dalla scorsa estate, Kyrgios ha commentato ripetutamente la situazione, esprimendo la sua opinione attraverso una serie di tweet e interviste. Durante questo periodo, ha fatto circolare un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che rappresenta Sinner vestito da Babbo Natale e lui stesso come un elfo sorridente. La didascalia scelta per l’immagine è provocatoria poiché recita: “Io e il Grinch”, cercando di insinuare una connessione negativa tra lui e Sinner. Nonostante le continue provocazioni, Sinner ha mantenuto un atteggiamento di totale silenzio, non rispondendo mai alle critiche dell’australiano.

In sintesi, Kyrgios sta cercando di utilizzare ogni opportunità per mettere in discussione la reputazione di Sinner in un momento delicato per la sua carriera e la sua immagine. La strategia di Kyrgios sembra essere quella di mantenere alta l’attenzione sul caso, approfittando anche di eventi come il Natale per sottolineare la sua posizione. La dinamica tra i due giocatori rimane tesa, con Sinner che continua a ignorare le provocazioni di Kyrgios, il quale, nonostante il lungo stop, sembra determinato a rimanere al centro dell’attenzione mediatica, anche a costo di sollevare controversie.