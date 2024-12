Sinner e il caso di doping, i big del passato difendono Jannik

In attesa della sentenza definitiva sul caso doping che coinvolge Jannik Sinner, il mondo del tennis si mobilita a sostegno del giovane tennista italiano. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) emetterà la sua decisione non prima di febbraio, dopo una prima assoluzione di Sinner e il successivo ricorso della WADA. Nel frattempo, Sinner deve affrontare le critiche di Nick Kyrgios, che ha attaccato ripetutamente la sua integrità su X, esprimendo anche il desiderio di sfidarlo agli Australian Open.

A difesa di Sinner è intervenuto John McEnroe, leggenda del tennis, che ha dichiarato di schierarsi dalla parte del tennista azzurro. McEnroe ha sottolineato l’importanza di avere atleti che rappresentano il massimo livello dello sport, affermando che sarebbe un gran dispiacere pensare che uno dei migliori giocatori sia coinvolto in un caso di doping in modo volontario. Durante un podcast, McEnroe ha evidenziato che agli US Open era stato spiegato che nel suo campione era stata trovata solo una “milionesimo di qualcosa”, definendolo un valore irrisorio. Ha sperato che questa situazione non crei disagi al tennis.

Anche Mats Wilander si è unito al coro di sostegno, dichiarando su Eurosport di ritenere Sinner completamente innocente e affermando che non ci sia alcuna possibilità che il giocatore abbia commesso un illecita. Wilander ha anche accennato all’eventualità di una sfida tra Sinner e Kyrgios a Melbourne, definendola interessante e ponendo domande sulla reazione di Sinner di fronte alla provocazione di Kyrgios, noto per il suo modo di interagire con il pubblico e il suo stile di gioco completo.

In questo clima di tensione, Sinner continua a concentrarsi sul suo gioco, mentre le voci e il sostegno dei colleghi si fanno sentire, mettendo in evidenza l’importanza della presunzione di innocenza e la necessità di proteggere l’integrità dello sport. La situazione rimane delicata, ma il tennista riceve diversi attestati di stima e fiducia da parte delle figure più rispettate del tennis, che sperano in una rapida conclusione della vicenda e nel ripristino della sua immagine nel circuito.