Sinner e gli sponsor: tutti gli accordi e quanto guadagna

Nonostante la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner continua a mantenere i suoi sponsor. Inizialmente si era ipotizzato che alcune aziende potessero lasciarlo, ma Rolex ha smentito queste voci lanciando un video pubblicitario che lo vede protagonista insieme a Roger Federer e Coco Gauff. Sinner è ormai un’icona non solo nel tennis, ma anche in ambito pubblicitario, apparendo in diverse campagne promozionali.

I marchi che hanno scelto di collaborare con lui includono Gucci e Nike, con quest’ultima che ha siglato un accordo da circa 15 milioni di euro all’anno. Sinner è visibile anche negli spot di Fastweb e Lavazza, sponsor di vari tornei. Negli ultimi dodici mesi, ha stretto nuove collaborazioni con De Cecco, Enervit, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, L’Oreal e Pigna, che ha lanciato una nuova linea di prodotti scolastici dedicati a lui.

In termini di guadagni, Sinner è entrato nella classifica dei 50 sportivi più pagati nel 2024, con un reddito totale di circa 57 milioni di euro nell’ultimo anno. Di questa somma, 24 milioni provengono dai premi sportivi legati alle vittorie nei tornei, mentre 33 milioni derivano da contratti pubblicitari e di sponsorizzazione. La sua immagine continua a prosperare, dimostrando una resilienza notevole nonostante le recenti difficoltà.