Sinner e caso doping, udienza al Tas fissata: la data

La Corte Arbitrale dello Sport (Tas) ha programmato un’udienza per il caso di doping che coinvolge Jannik Sinner, il tennista italiano risultato positivo al Clostebol in due controlli antidoping lo scorso anno. Il ricorso presentato dalla Wada, dopo che Sinner era stato assolto dall’Itia (International Tennis Integrity Agency), sarà discusso il 16 e 17 aprile 2025 a Losanna, Svizzera. L’udienza si svolgerà a porte chiuse, poiché nessuna delle parti ha richiesto un’udienza pubblica.

Sinner era risultato positivo a marzo a causa di una contaminazione da Clostebol, ma era stato poi scagionato da un procedimento dell’Itia. La Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, ha però presentato appello al Tas, chiedendo una squalifica che può variare da uno a due anni. L’obiettivo della Wada è dimostrare la responsabilità parziale di Sinner, sostenendo che il suo staff, in particolare l’ex preparatore Ferrara e l’ex fisioterapista Naldi, che sono stati allontanati dopo il caso, abbiano agito in modo negligente.

Il nuovo processo a Losanna riesaminerà tutte le prove e non necessariamente annullerà la sentenza di primo grado. Sinner dovrà dimostrare la sua non-negligenza, e se riuscirà a farlo non subirà alcuna sanzione, come deciso in primo grado. Tuttavia, se dovesse essere condannato, la squalifica potrebbe risultare tra i 12 e i 24 mesi. La Wada ha già presentato la sua memoria di appello e ora spetta a Sinner preparare la sua difesa.

A pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open, il primo Slam della stagione, Sinner ha commentato la sua situazione, dichiarando di essere consapevole di non aver fatto nulla di sbagliato. Ha riconosciuto che, nonostante desideri non pensare alla questione, la situazione è sempre presente nella sua mente, ma ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul torneo che lo attende, dedicando particolare attenzione ai dettagli, che fanno la differenza in competizioni di alto livello.