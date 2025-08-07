Sinner e Alcaraz: sfida imminente al Masters di Cincinnati

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due dominatori del tennis mondiale nel 2025, si sono recentemente ritrovati a Cincinnati in preparazione per il Masters 1000. Entrambi occupano le prime due posizioni della classifica ATP e la loro sfida è attesa con grande entusiasmo, soprattutto in vista di eventuali incontri durante il torneo e all’US Open.

Dopo Wimbledon, i due non si erano più affrontati, ma ora la possibilità di uno scontro diretto si fa concreta, a patto che entrambi raggiungano le fasi finali del torneo. Carlos Alcaraz, arrivato a Cincinnati, ha in programma di allenarsi sul cemento americano, condividendo alcune sessioni con Daniil Medvedev.

Recentemente, T Sinner ha fatto visita a Alcaraz al termine di una seduta di allenamento, e tra i due c’è stato un cordiale scambio di saluti e sorrisi. Durante questo incontro, Alcaraz ha chiesto a Sinner come avesse trascorso il tempo dopo il suo trionfo a Wimbledon. Sinner ha risposto in modo sobrio, affermando: “Niente di speciale”, mentre Alcaraz ha raccontato di aver trascorso due settimane a casa con gli amici, sottolineando l’importanza di ritrovare i legami interrotti da tempo.

Anche se entrambi i giocatori vivono la competizione con intensa rivalità in campo, il loro rapporto al di fuori è caratterizzato da cordialità. La preparazione per i prossimi tornei è avvolta da aspettative elevate, e la comunità tennistica è pronta a vedere cosa accadrà se i due dovessero incrociarsi di nuovo sul campo.