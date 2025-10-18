Sinner e Alcaraz, la sfida imperdibile del Six Kings Slam

Dopo due giornate di grande tennis all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam si avvicina alla finale. Questa sera, in diretta esclusiva su Netflix, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno per il titolo di campione.

La giornata inizierà alle 18:30 con la finale per il terzo e quarto posto, che vedrà protagonisti Novak Djokovic e Taylor Fritz. A seguire, non prima delle 20:00, ci sarà l’attesissima finale tra Sinner e Alcaraz. Questo sarà il sesto incontro tra i due quest’anno, con Alcaraz che attualmente conduce il bilancio degli scontri diretti per 4-1, inclusi i tornei del Roland Garros e degli US Open. Sinner, però, è il campione in carica del Six Kings Slam, avendo sconfitto Alcaraz in finale a Wimbledon nella stagione precedente.

Entrambi gli atleti hanno condiviso le loro impressioni in vista della finale. Jannik Sinner ha espresso entusiasmo per l’occasione, sottolineando l’importanza della rivalità. Ha detto di aspettarsi una partita di alto livello, simile all’ultima finale, dove le decisioni si sono giocate su pochi punti chiave. Sinner ha aggiunto che entrambi i giocatori sono cambiati nell’ultimo anno, quindi sarà interessante vedere come si comporteranno.

Carlos Alcaraz ha sottolineato l’ottima forma di entrambi, anticipando che lo spettacolo sarà avvincente per il pubblico. Ha elogiato le capacità di Sinner, evidenziando i piccoli aggiustamenti nel suo gioco che lo rendono un avversario difficile. Infine, Alcaraz ha ricordato la finale precedente, sottolineando che incontri come questi si decidono sulle opportunità sfruttate.