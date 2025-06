Sinner e Alcaraz: la finale del Roland Garros 2025 e il premio da sogno

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale del Roland Garros 2025, in programma il 8 giugno alle 15. In palio c’è un montepremi di 2,55 milioni di euro per il vincitore, mentre entrambi i tennisti hanno già guadagnato 1,275 milioni di euro come finalisti.

L’edizione 2025 del torneo ha un montepremi complessivo di 56,352 milioni di euro, in aumento del 5,21% rispetto all’anno precedente, con distribuzione incrementale dei premi in tutte le fasi della competizione. Nel primo turno, i giocatori hanno ricevuto 78mila euro, cifra che è aumentata a 117mila euro per il secondo turno e a 168mila euro per il terzo. Gli ottavi hanno garantito 265mila euro, mentre i quarti sono stati premiati con 440mila euro e i semifinalisti con 690mila euro.

Alcaraz e Sinner, attualmente primo e secondo nel ranking ATP, si sono già incrociati in finale agli Internazionali d’Italia, dove Alcaraz ha prevalso, incassando 985mila euro. Per quanto riguarda i guadagni stagionali, Alcaraz ha superato i 2,7 milioni di dollari, portando il suo totale in carriera a circa 41,5 milioni di dollari, mentre Sinner ha raggiunto i 2,15 milioni, totalizzando circa 40 milioni in carriera.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it