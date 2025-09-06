Sinner e Alcaraz: Finale Slam tra sport e politica negli USA

La sfida tra Sinner e Alcaraz si sta trasformando in un appuntamento consueto per gli appassionati di tennis. I due tennisti, attualmente al primo e secondo posto nel ranking mondiale, si affronteranno nella loro terza finale consecutiva di un torneo Slam. Una novità importante di questa edizione è la presenza del presidente americano, Donald Trump, che tornerà a fare apparizione sulle tribune dell’Arthur Ashe Stadium dopo dieci anni, proprio durante la cerimonia di apertura.

L’United States Tennis Association (USTA) ha richiesto che il presidente venga mostrato durante l’inno nazionale, un momento solitamente molto intenso e caotico. Per proteggere Trump da potenziali fischi, l’USTA ha indirizzato un comunicato alle emittenti, chiedendo loro di evitare reazioni alla sua presenza e di mantenere la copertura televisiva concentrata sull’evento. Questo approccio mira a garantire che la cerimonia si svolga senza intoppi.

Non si può trascurare l’ipotesi che Rolex, sponsor anonimo del torneo, possa cercare di conquistare il favore del presidente durante il suo soggiorno nella lussuosa suite, in vista di possibili riduzioni dei dazi sulle importazioni dalla Svizzera. Dieci anni fa, Trump venne fischiato al suo ultimo appuntamento agli US Open, e le reazioni del pubblico potrebbero essere nuovamente un elemento di tensione.

Gli appassionati di tennis, ma anche i non tennisti, attendono con entusiasmo questo incontro tra i due migliori giocatori del mondo. Tuttavia, l’atmosfera tipica di New York potrebbe essere influenzata dalla politica, rendendo l’evento ancor più complesso e interessante.