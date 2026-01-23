Sinner e Alcaraz a Melbourne

A Melbourne, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non giocano solo per il trofeo, ma portano con sé il tempo, rappresentato dalla marca Rolex, che ha accompagnato decine di campioni nella storia degli Slam. Sinner, bicampione in titolo, cerca il tris, mentre Alcaraz, numero uno del mondo, punta a completare il Career Grand Slam.

Non è solo una questione di muñeca o marketing, ma di gestione mentale e competitiva, la capacità di trasformare ogni istante in un vantaggio. Secondo Sinner, “se si lavora sodo e si cerca di migliorarsi, i risultati arrivano”. Alcaraz aggiunge che “vincere i quattro Grand Slam è un sogno, ma ci vuole calma e concentrazione”.

Il tempo si trasforma in un vero avversario da superare prima della partita di tennis. Il campo maschile offre alternative intriganti, con Zverev che sceglie Jacob & Co., Djokovic che è fedele a Hublot, Musetti che sceglie De Bethune, Auger-Aliassime che sceglie TAG Heuer e De Minaur che sceglie Jaeger-LeCoultre.

Anche tra le donne, la sfida non è meno affascinante, con Swiatek che domina come volto più riconoscibile, Gauff che conferma la centralità di Rolex con la sua Oyster Perpetual “Red Grape”. Sabalenka punta sul Royal Oak di Audemars Piguet, Pegula su De Bethune, Svitolina su Hublot, mentre Jasmine Paolini sorprende con Amazfit, uno smartwatch che più che un lusso è uno strumento di allenamento e controllo fisiologico.

A Melbourne, ogni scambio, ogni punto, ogni set diventa una prova di gestione del tempo. Chi sa aspettare il momento giusto, chi legge l’avversario e gestisce la pressione, l’adrenalina e i secondi, ha il vantaggio più grande. Non è un dettaglio: è la sostanza stessa del tennis. Sinner, Alcaraz, Swiatek e Gauff perseguono la stessa perfezione in un circuito dove la pressione, la continuità e la visibilità delle marche trasformano ogni Slam in un laboratorio globale.

Il campo è democratico, ma il polso dei favoriti è meno. Rolex domina, ma la presenza di Audemars Piguet, Hublot, De Bethune, Jacob & Co. e Amazfit conta un mondo di alternative e scelte personali. Melbourne diventa così un laboratorio: non vince chi ha più forza o talento, ma chi sa sincronizzare mente, corpo e tempo. Il vero partito non è solo tra racchette: è tra gestione del tempo e pressione, tra continuità e scelte controcorrente. Chi sarà a sollevare il trofeo australiano? Chi riuscirà a fermare la tradizione di Rolex e lasciare la sua impronta nella storia?