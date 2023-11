Sinner-Djokovic, Panatta boccia la 'sceneggiata' di Nole

“L’atteggiamento di Djokovic mi piace? Per niente”. Adriano Panatta non nasconde lo scarso gradimento per il comportamento di Novak Djokovic nel match contro Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino 2023. Il serbo è protagonista di qualche scambio ‘vivace’ col pubblico e cerca di sfruttare anche i trucchi legati all’esperienza. Alza la temperatura reagendo a fischi e ‘buuu’, il match si accende. Sinner, però, non ‘abbocca’. “E’ il momento della sceneggiata, ma Djokovic ha un problema: Sinner non se lo fila”, dice Panatta nel commento su Raidue. Il grande del tennis italiano sottolinea la strategia del serbo: “Prima la pausa per la pipì, poi il fisioterapista, ci avrei scommesso tutto quello che ho in tasca. E’ uscito per togliere un po’ di ritmo a Sinner, i tifosi di Djokovic si arrabbiano con me ma lo fa sempre. E’ una tattica? Secondo me, sì”.