Sinner ‘dà buca’ a Mattarella, oggi l’Italtennis al Quirinale

Jannik Sinner non parteciperà all’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia maschile che femminile, vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis. Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, ha deciso di dare forfait per osservare un periodo di riposo. Nonostante la sua assenza, il Colle non ha mostrato particolari reazioni e ha confermato la comprensione già manifestata da Mattarella nei confronti del giovane tennista.

In precedenti occasioni, Sinner ha espresso gratitudine verso il Presidente, dicendo che è un onore per lui essere ricevuto e che avevano preparato un regalo per ringraziarlo. Durante il suo incontro con Mattarella, il tennista donò al Presidente una racchetta moderna, personalizzata con la data del 26 novembre 2023 e l’incisione “World Champions 2023”. Sinner ha anche sottolineato l’umiltà e la semplicità di Mattarella, ammettendo di aver appreso molte cose sulla storia del tennis durante l’incontro.

Le polemiche non sono mancate, soprattutto riguardo ad un’udienza annunciata per il 21 dicembre che si rivelò complicata a causa dei calendari sportivi. La Federazione italiana tennis, tramite il suo presidente Angelo Binaghi, chiarì che non era stata fornita disponibilità per quella data. Mattarella, dal canto suo, aveva manifestato il desiderio di incontrare gli atleti vincitori della Coppa Davis per congratularsi. L’incontro odierno è atteso con curiosità, sperando che si svolga senza ulteriori intoppi diplomatici, come era avvenuto in passato.