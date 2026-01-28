12.9 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Sinner contro Djokovic all’Australian Open

Sinner contro Djokovic all’Australian Open

Il match tra Sinner e Djokovic sarà comunque in cartellone nella mattinata di venerdì, forse con inizio già alle 9. La partita sarà visibile in streaming su Eurosport a pagamento attraverso le piattaforme Timvision, Dazn, Discovery+ e Hbo Max, poiché non c’è un obbligo stabilito dall’Agcom per la diretta televisiva in chiaro.
Non è completamente esclusa la possibilità di una differita della semifinale in chiaro sulla rete ammiraglia del gruppo, Nove.
In caso di finale raggiunta, il match con Jannik Sinner protagonista andrà in onda domenica mattina su Nove, probabilmente con orario d’inizio alle 9.

