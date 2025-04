Sinner, ci sarà al Roland Garros? L’elenco dei partecipanti dello Slam parigino

Jannik Sinner si prepara per il Roland Garros 2025, alla cui entry list è stato annunciato. Dopo un periodo di squalifica per un caso di doping, il tennista italiano sta per concludere il mese di penalità e sarà in campo per il torneo parigino che inizia il 25 maggio e si conclude con la finale dell’8 giugno. Sinner, attuale numero uno del mondo e semifinalista nella scorsa edizione del torneo, guiderà una squadra di nove tennisti italiani, tra cui Lorenzo Musetti, finalista a Montecarlo, e Matteo Berrettini, oltre a Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Luca Nardi, assente dall’entry list per un solo posto, parteciperà alle qualificazioni con buone possibilità di accedere al tabellone principale.

Nel frattempo, Sinner ha ripreso gli allenamenti, tornando in campo al Montecarlo Country Club dopo la scadenza del divieto di allenarsi in strutture federali. Il suo obiettivo è riconquistare la forma e la confidenza con la racchetta in vista degli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 18 maggio. Questo torneo segnerà ufficialmente il ritorno di Sinner, che era rimasto fuori per tre mesi a causa della squalifica seguita a un accordo con la Wada. Sinner mira non solo a difendere il titolo agli Australian Open, vinto all’inizio della stagione, ma anche a mantenere il primo posto nel ranking mondiale, attualmente sotto pressione dall’atleta spagnolo Carlos Alcaraz.