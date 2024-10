Sinner chiude l’anno da numero 1: ecco il motivo

Jannik Sinner concluderà il 2024 come numero uno del mondo dopo la sua vittoria su Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Questo successo ha garantito a Sinner il primo posto nel ranking ATP almeno fino al prossimo Australian Open, programmato dal 6 al 26 gennaio 2025. L’uscita di scena di Carlos Alcaraz nei quarti di finale, per opera proprio di Machac, ha ulteriormente confermato che Sinner sarà il primo italiano nella storia a terminare un anno in cima alla classifica ATP.

Attualmente, Sinner ha un vantaggio consistente di 3020 punti su Alcaraz, che è tornato secondo grazie a una vittoria a Pechino contro Sinner. Per recuperare terreno, Alcaraz dovrebbe vincere il torneo di Bercy e le Finals di Torino senza subire sconfitte. Tuttavia, avrebbe anche bisogno di vincere un torneo da 250 punti nella settimana tra Bercy e Torino, torneo a cui non si è iscritto. Dall’altro lato, Sinner non dovrebbe guadagnare punti fino a novembre. Tuttavia, tutti questi calcoli sono diventati irrilevanti a seguito della finale raggiunta da Sinner a Shanghai.

Anche Alexander Zverev, attualmente terzo nel ranking ATP, non ha possibilità di contendere il primo posto a Sinner. Il tedesco ha saltato il torneo di Pechino e non è riuscito a difendere il titolo a Chengdu, venendo eliminato da Goffin agli ottavi a Shanghai. Zverev si trova a oltre 4000 punti di distanza dal leader italiano e non ha alcuna opportunità di raggiungerlo entro la fine dell’anno.

In sintesi, il successo di Sinner a Shanghai ha sigillato la sua posizione di numero uno del mondo, segnando un traguardo storico per il tennis italiano. La situazione di Alcaraz e Zverev evidenzia la solidità della posizione di Sinner, che brilla per una netta superiorità nel ranking ATP. Con una stagione ancora rimasta, gli appassionati di tennis attendono con interesse gli eventi futuri, ma per ora Sinner si gode il suo successo e la sicurezza di essere al vertice del tennis mondiale.