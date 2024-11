Sinner, che risate sul green

Più che a tennis, i rivali di Jannik Sinner potrebbero considerare di sfidarlo a golf. Il giovane tennista, reduce dalla vittoria in Coppa Davis con la nazionale italiana, ha iniziato le sue brevi vacanze dedicandosi a questo sport. Tuttavia, il suo approccio con il bastone da golf non è dei migliori, come dimostra un video divertente condiviso sui social dal suo allenatore Darren Cahill.

Nel video in questione, Sinner tenta di colpire la pallina ma riesce solo a sfiorarla, senza realizzare un impatto corretto. A rendere la scena ancora più esilarante sono le risate del padre, presente durante l’allenamento amatoriale. Sembra quindi che il tennis non sia l’unico sport in cui Jannik dovrà affinare le sue abilità, suggerendo che il golf potrebbe rivelarsi un “punto debole” per lui.

Dopo questo breve e divertente momento di relax, Sinner si preparerà a riprendere gli allenamenti in vista dell’inizio della nuova stagione di tennis. La sua attenzione sarà rivolta in particolare agli Australian Open, il primo torneo dello Slam fissato dal 12 al 26 gennaio. Gli Australian Open rappresentano un’importante occasione per Sinner di confrontarsi con i migliori tennisti del mondo e di mettere in mostra le sue abilità, affinando ulteriormente la sua preparazione.

Sinner è uno dei giovani talenti più promettenti del tennis, e il suo impegno nella preparazione per il prossimo Slam è indice della sua determinazione a continuare a progredire e a competere ad alti livelli. La leggerezza mostrata durante il suo tempo libero, come evidenziato nel video con il golf, non toglie nulla alla sua serietà come atleta. Infatti, è fondamentale che un atleta di alto livello come lui mantenga un equilibrio tra serie sessioni di allenamento e momenti di svago.

In sintesi, mentre Jannik Sinner si cimenta con il golf e scopre le sue limitazioni in questo sport, il suo focus rimane saldo sul tennis. Con l’inizio della stagione agonistica alle porte, i tifosi attendono con ansia di vederlo in azione agli Australian Open, dove spera di replicare i successi della passata stagione.