Sinner-Cerundolo a Roma: Orari, Precedenti e Streaming

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia, affrontando Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Il match si svolgerà martedì 13 maggio, con inizio non prima delle 15:00, sul Centrale del Foro Italico. Sinner, attuale numero uno al mondo, ha recentemente eliminato Jesper de Jong nel secondo turno e ha già incrociato le racchette con Cerundolo nel 2023, sempre agli ottavi del torneo romano.

Cerundolo, attualmente al 18° posto nel ranking, è stato l’ultimo a battere Sinner nel 2023, rendendo questo incontro particolarmente interessante.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Gli spettatori possono seguire il match anche in streaming sull’app SkyGo, su Now e su RaiPlay.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com