Sinner batte Jarry oggi agli Australian Open 2025, Jannik al secondo turno

Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open 2025, battendo il cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1 in 2 ore e 40 minuti. Sinner, attuale numero 1 del mondo e detentore del titolo, si dimostra abile nel gestire un match impegnativo. Nonostante Jarry mantenga un servizio efficace per oltre due set, Sinner riesce a farsi strada nei momenti decisivi, mostrando un gioco chirurgico e un’attitudine a non commettere errori gratuiti.

La partita inizia con Jarry in forma e Sinner costretto a fronteggiare una sfida difficile. Nel primo set, dopo un equilibrio iniziale, Sinner affronta due palle break per Jarry sul 3-3 ma riesce a mantenere il servizio. Anche Sinner ha una possibilità di break ma non riesce a concretizzarla. Il set si decide quindi al tie-break, dove Sinner accelera e chiude 7-2, conquistando il primo set dopo 1h12′.

Il secondo set segue un copione simile, con nessun break fino al 3-3. Jarry sfrutta bene il suo servizio, non concedendo palle break. Durante il settimo game, Sinner tenta di conquistare il vantaggio ma Jarry recupera. Ancora una volta il set va al tie-break. Sinner, sotto 2-3, riesce a ottenere quattro punti consecutivi, arrivando a 6-3 ma Jarry non molla e torna a 6-5. Nonostante ciò, Sinner chiude il secondo set con un altro parziale a suo favore.

Dopo 130 minuti di lotta, Jarry accusa il colpo e nel terzo set perde il servizio, permettendo a Sinner di allungare sul 3-0. Jarry, ormai stanco e demotivato, subisce un secondo break da parte di Sinner. L’azzurro mantiene il controllo e conclude con un secco 6-1. Con questa vittoria, Sinner conferma le sue ambizioni nel torneo, dimostrando la capacità di emergere nei momenti critici e di dominare il campo. Buona la prima per il campione uscente.