Sinner batte Draper oggi in semifinale agli US Open, finale contro Fritz

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli US Open 2024, diventando il primo italiano a conquistare un posto per il titolo in questo prestigioso torneo. Nella semifinale del 7 settembre, ha sconfitto l’inglese Jack Draper, testa di serie numero 5, con un punteggio di 7-5, 7-6 (7-3), 6-2 in un incontro durato 3 ore e 2 minuti. Questo segna il debutto del 23enne altoatesino nella finale di New York, dove cercherà di conquistare il suo sesto titolo dell’anno e il sedicesimo in carriera. Sinner affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, che ha battuto Frances Tiafoe in una lunga e combattuta semifinale.

Nonostante una giornata vissuta in condizioni calde e umide a Flushing Meadows, Sinner ha dimostrato una grande solidità, anche se ha commesso 34 errori gratuiti. Draper, che era arrivato in semifinale senza perdere un set, ha faticato a causa del calore, vomitando più volte durante l’incontro. Nonostante abbia lottato con determinazione nei primi due set, ha sofferto di un servizio poco efficace, con ben 10 doppi falli, esaurendosi nel terzo set.

Dopo il match, Sinner ha condiviso i suoi sentimenti, sottolineando l’amicizia con Draper e la difficoltà della partita. Ha enfatizzato l’importanza di mantenere la concentrazione mentale e l’entusiasmo per la finale. Inoltre, ha menzionato un infortunio al polso sinistro subito durante il secondo set, ma ha rassicurato i suoi tifosi dicendo che il dolore era passato con l’adrenalina.

La partita è iniziata in equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno dato il massimo. Sinner ha aumentato il ritmo durante il settimo game, riuscendo a breakare Draper per poi confermare il vantaggio e chiudere il primo set 7-5. Nel secondo set, Draper ha faticato per rimanere in partita e, nonostante alcuni momenti di difficoltà, si è dovuto arrendere al tie-break, dove Sinner ha prevalso con un netto 7-3.

Nel terzo set, Sinner ha continuato a controllare il gioco, trovando il break decisivo e chiudendo l’incontro con un 6-2. Adesso, si prepara per affrontare Fritz in una finale che promette emozioni forti e alta intensità.