Sinner batte Djokovic, trionfo a Shanghai e premio super: quanto guadagna

Jannik Sinner trionfa a Shanghai, aggiudicandosi il settimo titolo dell’anno nella finale contro Novak Djokovic. Questo successo rappresenta un importante traguardo per il numero 1 del mondo, che si assicura anche un premio di 1,09 milioni di dollari. Con questa vittoria, Sinner raggiunge quasi 12 milioni di dollari in premi accumulati nel 2024, portando il totale della sua carriera a 29 milioni di dollari.

Il 23enne altoatesino ha avuto un anno straordinario e si prepara ora per le ultime competizioni della stagione. Nel suo calendario per la fase finale del 2024 sono inclusi importanti tornei come il Masters 1000 di Parigi Bercy, che si svolgerà a fine ottobre con un montepremi di 6,6 milioni di dollari e un premio di 914mila dollari per il vincitore. Successivamente, Sinner parteciperà alle prestigiose ATP Finals di Torino, dove il montepremi totale ammonta a 15,25 milioni e il vincitore porterà a casa 2,2 milioni.

Sinner sta dimostrando di essere uno dei migliori tennisti al mondo, consolidando la sua posizione in cima alla classifica ATP. Il suo successo a Shanghai è un chiaro segnale delle sue capacità, oltre a rappresentare un altro passo verso i suoi obiettivi futuri. Questo tipo di prestazione non solo rinforza la sua reputazione, ma aumenta anche le aspettative per le prossime sfide.

La continua crescita di Sinner nel panorama del tennis internazionale e i suoi risultati finora lo posizionano come una stella in ascesa, particolarmente in un anno così prolifico. Gli appassionati di tennis seguiranno con interesse le sue prossime partite, in attesa di ulteriori successi e conquiste.

In conclusione, Sinner si sta affermando come un protagonista chiave nel tennis mondiale, e il suo trionfo a Shanghai è solo l’ultima dimostrazione delle sue straordinarie capacità e determinazione nel perseguire il successo. Con i prossimi tornei in calendario, ci si aspetta che continui a brillare e a guadagnare ulteriori vittorie e riconoscimenti.