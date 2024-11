Sinner batte De Minaur, buona la prima alle ATP Finals

Jannik Sinner ha esordito con successo nelle Atp Finals 2024 di Torino, battendo l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 25 minuti. Questo incontro si è svolto il 10 novembre ed era valido per la prima giornata del gruppo Ilie Nastase. Sinner, attualmente numero 1 del mondo, ha esteso la sua striscia vincente contro De Minaur, conquistando l’ottava vittoria in altrettanti incontri diretti. Il prossimo match per Sinner sarà martedì 12 novembre, quando affronterà lo statunitense Taylor Fritz, vincitore nel suo debutto contro Daniil Medvedev.

Dopo la partita, Sinner ha espresso la sua consapevolezza sulla difficoltà del prossimo incontro, elogiando il gioco di Fritz e sottolineando come la pausa prima del torneo sia stata positiva per la sua preparazione. Ha anche accennato ai suoi ricordi delle Atp Finals dell’anno precedente, quando era andato vicino alla vittoria, e ha manifestato la sua gioia di competere a Torino, specialmente dopo aver saltato gli Internazionali di Roma. Sul suo stato fisico, ha dichiarato di sentirsi bene e di non avere preoccupazioni riguardo alla tensione dopo un lungo periodo senza partite ufficiali.

Nel corso del match, Sinner ha iniziato in modo un po’ incerto, subendo un break nel terzo game. Tuttavia, ha subito reagito con un controbreak e ha continuato a giocare con determinazione, concludendo il primo set 6-3. Nel secondo set, Sinner ha mostrato grande solidità, segnando un break decisivo nel quinto game e mantenendo il vantaggio fino alla chiusura dell’incontro, senza che De Minaur avesse la possibilità di rientrare, chiudendo con il punteggio di 6-4.

Il primo set ha visto Sinner iniziare bene, ma subire un break. La sua reazione è stata immediata, portando a casa il set. Nel secondo set, dopo un avvio solido di De Minaur, Sinner ha preso il controllo, riuscendo a concretizzare le sue occasioni e servendo bene, chiudendo il match senza concedere palle break all’avversario. La vittoria di Sinner stabilisce un avvio promettente per il suo percorso nelle Finals.