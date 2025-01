Sinner, attenzione alle sorprese agli Australian Open 2025: da Fonseca a Draper

Se Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominano l’attenzione per l’Australian Open 2025, il primo Slam dell’anno, che inizia il 12 gennaio, potrebbe riservare sorprese. Oltre ai due favoriti, molti giovani tennisti stanno emergendo. Tra questi, Joao Fonseca, 18 anni, è un nome da tenere d’occhio. Il brasiliano ha recentemente vinto le Atp Finals Next Gen, battendo in finale l’americano Learner Tien e restando imbattuto. Attualmente 113° nel ranking, Fonseca punta a entrare nella top 100 e spera di ottenere una buona performance negli Australian Open.

D’altra parte, Arthur Fils, 20enne francese, non ha rispettato le aspettative alle Next Gen, nonostante fosse favorito. Ha raggiunto il suo miglior ranking nel 2024 al 20° posto e ci si aspetta un salto di qualità in termini di carattere e tenuta mentale. Anche Jakub Mensik, ceco di 19 anni, ha avuto un percorso deludente nelle Next Gen, ma è già al 49° posto in classifica.

Ben Shelton, statunitense di 21 anni, è un altro giovane tennista noto, avendo già affrontato Sinner cinque volte, con il risultato di quattro vittorie per l’azzurro. Il servizio mancino di Shelton è un’arma potente, insieme al suo dritto esplosivo. Jack Draper, di 23 anni e attualmente 15° nel ranking, è considerato in odore di top ten. Il bilancio dei match con Sinner è pari (1-1).

Infine, Giovanni Mpetsi Perricard ha iniziato bene l’anno eliminando Nick Kyrgios al primo turno di Brisbane. Pur mostrando un servizio temibile, la sua mancanza di continuità nei colpi potrebbe fargli difetto nei lunghi match al meglio dei cinque set.

Mentre la competizione si avvicina, l’attenzione rimarrà alta su questi giovani talenti, che potrebbero avere un impatto significativo nel torneo. I prossimi mesi saranno determinanti per capire se sapranno confermarsi a questi livelli e competere con i più grandi. L’Australian Open 2025, quindi, promette di essere un campo di battaglia interessante per nuove e vecchie generazioni di tennisti.