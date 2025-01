Sinner, allenamento con Wawrinka in vista degli Australian Open: “Grazie Stan, un onore”

Jannik Sinner si sta preparando per gli Australian Open, continuando il suo allenamento in Australia con importanti sparring partner. Dopo un primo incontro dell’anno con Cruz Hewitt, figlio di Lleyton Hewitt, Sinner ha avuto l’opportunità di allenarsi con Stan Wawrinka, campione svizzero che ha vinto il torneo a Melbourne nel 2014, dieci anni prima rispetto al successo dell’azzurro. Wawrinka, a 39 anni e con una wild card per il primo Slam dell’anno, mostra ancora entusiasmo e determinazione nel competere.

Sinner, attualmente numero uno del ranking, sta cercando di ripetere il successo ottenuto lo scorso anno. È accompagnato dal suo allenatore Darren Cahill, che ha condiviso su social media una foto del loro allenamento con Wawrinka, esprimendo gratitudine al campione svizzero e ricordando la sua vittoria del 2014: “Grazie Stan. Sempre un piacere condividere il campo con te”. In preparazione per il suo primo impegno stagionale, che sarà un match di esibizione contro Alexei Popyrin il 7 gennaio, Sinner avrà modo di allenarsi anche con un altro giocatore di alto livello. Il 6 gennaio, infatti, condividerà il campo con Frances Tiafoe, affrontato recentemente nella finale del Masters 1000 di Cincinnati.

L’allenamento con Wawrinka e Tiafoe rappresenta per Sinner un’importante opportunità di crescita e affinamento delle sue capacità, in vista degli Australian Open, un torneo cruciale nella sua carriera. La presenza di avversari esperti e di successo come Wawrinka e Tiafoe contribuirà a rendere il suo allenamento più stimolante e competitivo, preparandolo per le sfide che lo attendono nel torneo.

In questa fase di preparazione, Sinner punta a consolidare la sua forma e acquisire esperienza, importante in un contesto di alta pressione come quello degli Australian Open. Con l’ausilio del suo team, compresi professionisti come Darren Cahill, e la possibilità di allenarsi con rivali di grande calibro, il tennista italiano si mostra determinato a ottenere risultati eccellenti per iniziare al meglio la nuova stagione.