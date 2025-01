Sinner, allenamento con Hewitt junior. E Kyrgios ‘sbrocca’

Il 2025 di Jannik Sinner inizia a Melbourne, Australia, dove il numero uno al mondo si prepara a difendere il titolo dell’Australian Open. In questa fase di preparazione, Sinner ha avuto l’opportunità di allenarsi alla Rod Laver Arena, la stessa location dove ha trionfato l’anno precedente. Durante l’allenamento, il talentuoso tennista italiano ha condiviso il campo con Cruz Hewitt, un giovane emergente e figlio del famoso tennista australiano Lleyton Hewitt, attualmente capitano della squadra di Coppa Davis.

Il training tra Sinner e Cruz si è svolto durante la notte e il 16enne Hewitt ha condiviso delle foto sui social che hanno subito attirato l’attenzione globale. Tra i commenti sui post, quello di Nick Kyrgios ha suscitato particolare interesse: “Post dopato”, ha scritto il tennista greco sotto la foto di Sinner e Hewitt. Kyrgios ha poi aggiunto con un tono sarcastico: “Pensavo fossimo amici”, accompagnato da un’emoji di cuori in frantumi. Questo scambio di battute rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di frecciate che Kyrgios ha rivolto a Sinner, da quando è stato eliminato a Brisbane sia nel singolare sia nel doppio, quest’ultimo in coppia con Novak Djokovic.

Il rapporto tra Sinner e Kyrgios è caratterizzato da una rivalità crescente, con il secondo che continua a provocare il numero uno al mondo. Sinner, da parte sua, si concentra sulla sua preparazione e sulle sue performance in pista, lasciando che le polemiche di Kyrgios scivolino via, evidenziando la propria professionalità e determinazione nel mantenere il titolo.

Il 2025 si preannuncia quindi come un anno cruciale per Sinner, che oltre a difendere il titolo a Melbourne dovrà affrontare anche le aspettative e la pressione di mantenere la sua posizione di numero uno al mondo. Con il mix di rivalità, nuovi talenti e storie familiari nel mondo del tennis, il palcoscenico australiano si prepara a un torneo ricco di emozioni e sfide. Le interazioni tra i giocatori e la loro dinamicità in campo sono testimonianza della continua evoluzione del tennis moderno, dove ogni incontro diventa una nuova opportunità di raccontare storie ed aggiungere capitoli a questa affascinante disciplina sportiva.