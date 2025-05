Sinner al Terzo Set: L’Urlo del Centrale ‘Jannik, C’ho Fame’

Jannik Sinner accede alla finale degli Internazionali d’Italia 2025, battendo Tommy Paul nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in un Centrale gremito. Il pubblico ha riempito il Foro Italico sin dal mattino, sfoggiando magliette e cappelli arancioni, creando un’atmosfera di entusiasmo con numerose bandiere italiane.

Sugli spalti, i sostenitori hanno esibito diversi cartelloni, tra cui uno che recitava “Sleep, eat, tennis. Repeat. Go Jannik” e un altro con la scritta “Sinner ottavo re di Roma”. Alcuni cartelli facevano riferimento a tematiche religiose, come “Habemus Sinner!” e “Holy Sinner”.

Il tifo per Sinner si è fatto sentire con cori come “let’s go Jannik” e “vai Sinner”, ma anche con espressioni romane come “Daje Jannik!” e “daje roscio”. Nel secondo set, che Sinner ha vinto 6-0, un tifoso ha commentato: “Paul, te c’ha fatto crede”, suscitando le risate del pubblico. Un altro ha esortato Paul a “alzare bandiera bianca”. Alla fine del terzo set, il sostegno del pubblico è continuato con incitamenti come “Daje Jannik, che c’ho fame”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com