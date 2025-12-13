Sinner: addio luna di miele

La fidanzata di Jannik Sinner, Laila Hasanovic, è tornata a Copenaghen dopo una lunga luna di miele con il tennista azzurro a Dubai. Laila ha condiviso su Instagram una foto di un drink ghiacciato ordinato nella capitale danese, confessando di aver fatto le valigie per lasciare Dubai. La modella e influencer ha così interrotto una serie di settimane di vacanza e divertimento con Jannik, che includeva serate in locali esclusivi come il Billionaire e la frequentazione di eventi di alta classe, come il GP di Abu Dhabi.

Jannik Sinner, dopo questo periodo di svago, dovrà ora concentrarsi sulla preparazione per le prossime sfide di tennis, in particolare gli Australian Open e la sfida con Carlos Alcaraz per tornare al numero 1. La sua preparazione sarà guidata da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, e dovrà intensificare gli sforzi per raggiungere i suoi obiettivi. La partenza di Laila segna la fine di una luna di miele “da Mille e una notte” per la coppia, ma Jannik deve ora concentrarsi sul tennis e sui suoi impegni futuri.