Sinnai e Solanas: Cultura e Turismo per un’Estate Indimenticabile

Il Comune di Sinnai ha creato un nuovo Ufficio Cultura e Turismo, situato nel Municipio. Presto sarà attivo anche nella località di Solanas, all’interno del Centro ambientale. L’ufficio comprende un team di tre esperti che hanno già iniziato a instaurare contatti con le strutture ricettive locali, in preparazione di una stagione estiva ricca di eventi culturali, che coinvolgeranno sia Sinnai che Solanas.

Tra le iniziative più significative figurano la World Press Photo Exhibition, una delle esposizioni fotografiche più rinomate al mondo. Questa mostra sarà allestita a Solanas dal 19 luglio al 16 agosto 2025 e a Sinnai dal 14 settembre al 12 ottobre 2025. L’iniziativa, promossa dal MUA, Museo civico di Sinnai, gode della collaborazione del Comune. La sindaca Barbara Pusceddu ha affermato che si tratta di un evento di grande richiamo, in grado di attrarre visitatori e turisti.

L’amministrazione comunale intende sfruttare questi eventi per valorizzare le strutture ricettive della zona, offrendo spazi promozionali attraverso i propri canali ufficiali. L’Assessore al Turismo Cristiano Spina ha sottolineato l’importanza della cultura come motore di sviluppo, evidenziando come la World Press Photo possa rappresentare un’opportunità per aumentare la visibilità delle realtà locali.

A tal proposito, è stato richiesto alle strutture ricettive presenti nel database ministeriale di confermare o aggiornare i propri dati, inclusi sito web e profili social, per mantenere un elenco aggiornato da utilizzare durante gli eventi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Sinnai tramite email o telefono.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.unionesarda.it