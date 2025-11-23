Sinistra Italiana critica la giunta di Reggio

Si è svolta l’assemblea provinciale di Sinistra italiana AVS, durante la quale sono state affrontate le vicende comunali che stanno alimentando tensioni dentro e fuori Palazzo San Giorgio. I segretari Pignataro e Delfino hanno ammonito a tornare a percorrere la via maestra della politica e del confronto pubblico tra soggetti politici, guidata dai valori e dai programmi per il futuro della comunità.

Le ultime vicende politico-amministrative a Reggio appaiono surreali, con un’ennesimo “rimpasto” di giunta composta da uomini e donne che rispondono esclusivamente al Sindaco. assente una logica di coalizione e di partiti politici riconosciuti sul piano nazionale, come se il centrosinistra ufficiale a Reggio non esistesse più. Il dominio assoluto di sigle nate a tavolino e di raggruppamenti più o meno civici, talvolta rispondenti a limitatissimi interessi individuali, rende difficile ipotizzare la costruzione di un’alleanza e una coalizione progressista. La possibilità di presentarsi agli elettori reggini con serietà e prospettiva appare un miraggio.