4.4 C
Roma
domenica – 23 Novembre 2025
Attualità

Sinistra Italiana critica la giunta di Reggio

Da stranotizie
Sinistra Italiana critica la giunta di Reggio

Si è svolta l’assemblea provinciale di Sinistra italiana AVS, durante la quale sono state affrontate le vicende comunali che stanno alimentando tensioni dentro e fuori Palazzo San Giorgio. I segretari Pignataro e Delfino hanno ammonito a tornare a percorrere la via maestra della politica e del confronto pubblico tra soggetti politici, guidata dai valori e dai programmi per il futuro della comunità.

Le ultime vicende politico-amministrative a Reggio appaiono surreali, con un’ennesimo “rimpasto” di giunta composta da uomini e donne che rispondono esclusivamente al Sindaco. assente una logica di coalizione e di partiti politici riconosciuti sul piano nazionale, come se il centrosinistra ufficiale a Reggio non esistesse più. Il dominio assoluto di sigle nate a tavolino e di raggruppamenti più o meno civici, talvolta rispondenti a limitatissimi interessi individuali, rende difficile ipotizzare la costruzione di un’alleanza e una coalizione progressista. La possibilità di presentarsi agli elettori reggini con serietà e prospettiva appare un miraggio.

Articolo precedente
Economia russa in crisi
Articolo successivo
Inverno in Assia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.