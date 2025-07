Sinistra e comunismo: la storia che si rifiuta di essere letta

A Strasburgo si è verificato un acceso dibattito politico in seguito al voto della sinistra italiana contro una risoluzione volta a commemorare le vittime del maresciallo Tito. Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia, ha criticato aspramente questa decisione, affermando che dimostra una mancanza di rispetto per le persone innocenti che hanno subito enormi sofferenze, in particolare gli infoibati.

Nel suo intervento, Malaguti ha sostenuto che il comunismo ha portato più disperazione e morte di ogni altra ideologia totalitaria nella storia. Ha anche esortato la sinistra a liberarsi completamente dai retaggi ideologici che continuano a influenzarne le azioni. La controversia ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico, evidenziando un tema delicato e spesso divisivo per la società italiana.

L’attacco di Malaguti mette in luce le tensioni persistenti riguardo alla memoria storica e alla valutazione delle figure storiche come Tito, mostrando come il passato continui a influenzare il presente politico del paese.