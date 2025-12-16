13 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Gossip

Siniša Mihajlović ricordato dalla vedova

Da stranotizie
Siniša Mihajlović ricordato dalla vedova

Il mondo dello sport ricorda la scomparsa di Siniša Mihajlović, deceduto dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia. La vedova di Siniša, Arianna Rapaccioni, ha ricordato il marito con un post nel quale ha invitato i fan a non versare lacrime per lui, ma a parlare con lui.

Arianna ha scritto: “Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”. Il post è stato accompagnato da una foto che mostra Arianna sorridente al fianco di Siniša, con cui è stata sposata per 26 anni.

Il matrimonio tra Arianna e Siniša è stato celebrato nel 1996, dopo un solo anno di fidanzamento. In occasione del 25° anniversario, hanno rinnovato le promesse a Porto Cervo. Dalla loro unione sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

La famiglia di Siniša e Arianna è molto unita e i figli hanno sempre espresso profonda stima e ammirazione nei confronti dei genitori. Dopo la scomparsa di Siniša, la famiglia ha espresso l’intenzione di ripartire, come da volontà di lui.

In un’intervista, Arianna ha anche raccontato un aneddoto sul momento in cui riuscì a farsi dire “ti amo” da Siniša. L’ex allenatore, già prostrato dalle cure per la leucemia, stava parlando con un medico e aveva detto di voler molto bene. Arianna chiese al compagno: “E a me?”, e Siniša rispose: “A te ti amo, è diverso”, riempiendo di gioia il cuore di Arianna.

Articolo precedente
Roma, nasce la Metro C: archeologia vicino al Colosseo
Articolo successivo
Pantera Nera vs Real Madrid
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.