Siniša Mihajlović ricordato dalla vedova

Il mondo dello sport ricorda la scomparsa di Siniša Mihajlović, deceduto dopo aver lottato contro una grave forma di leucemia. La vedova di Siniša, Arianna Rapaccioni, ha ricordato il marito con un post nel quale ha invitato i fan a non versare lacrime per lui, ma a parlare con lui.

Arianna ha scritto: “Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio”. Il post è stato accompagnato da una foto che mostra Arianna sorridente al fianco di Siniša, con cui è stata sposata per 26 anni.

Il matrimonio tra Arianna e Siniša è stato celebrato nel 1996, dopo un solo anno di fidanzamento. In occasione del 25° anniversario, hanno rinnovato le promesse a Porto Cervo. Dalla loro unione sono nati cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

La famiglia di Siniša e Arianna è molto unita e i figli hanno sempre espresso profonda stima e ammirazione nei confronti dei genitori. Dopo la scomparsa di Siniša, la famiglia ha espresso l’intenzione di ripartire, come da volontà di lui.

In un’intervista, Arianna ha anche raccontato un aneddoto sul momento in cui riuscì a farsi dire “ti amo” da Siniša. L’ex allenatore, già prostrato dalle cure per la leucemia, stava parlando con un medico e aveva detto di voler molto bene. Arianna chiese al compagno: “E a me?”, e Siniša rispose: “A te ti amo, è diverso”, riempiendo di gioia il cuore di Arianna.